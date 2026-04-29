Пехлеви призвал довести аятолл до нужной кондиции

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал продолжить давление на исламскую республику.

«Я не думаю, что кто-либо сможет спокойно дышать, пока существует этот режим. Режим ослаблен, но не до такой степени, чтобы рухнуть; в системе все еще есть активные части, которые необходимо устранить и уничтожить. Когда режим окажется на грани краха, люди будут готовы взять дело в свои руки.

Это должна быть скоординированная кампания. Мы как нация внесем свой вклад, но нам нужна внешняя поддержка. Эта поддержка началась, но она не должна прекращаться на полпути. Режим никогда не намеревался вести переговоры и, вероятно, никогда не будет, потому что сосуществование со свободным миром не является частью его ДНК», - сказал Пехлеви в интервью Fox.