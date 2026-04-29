Шаг ОАЭ станет ударом для Саудовской Аравии

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ станет «значительным ударом» для нефтяного картеля и ее фактического лидера — Саудовской Аравии. С такой оценкой выступила британская газета Financial Times (FT).

Как говорится в статье, это решение, объявленное третьим самым крупным производителем нефти в ОПЕК, который до войны в Иране добывал по 3,4 млн баррелей нефти в сутки, подчеркивает его давнее недовольство группой стран — экспортеров нефти из-за производственных квот, а также сохраняющуюся напряженность в отношениях с Саудовской Аравией.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил изданию, что это было «суверенное национальное решение, основанное на долгосрочном стратегическом и экономическом видении» страны. «Мы активно участвовали в работе группы и поддерживали все ее решения, однако сейчас настало время задуматься о будущем. С нашей точки зрения, момент выбран правильно, поскольку это оказывает минимальное влияние на всех производителей», - добавил министр.

Издание замечает, что полностью оценить последствия подобного шага возможно будет после возобновления транспортировки нефти и газа через Ормузский пролив.

Ранее эмиратское государственное агентство WAM сообщило, что ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.