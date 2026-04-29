Экспансия на Восток: Азербайджанские перевозчики получили беспрецедентный карт-бланш в Китай

Азербайджан и Китай выходят на новый уровень стратегического партнерства в сфере автомобильных перевозок. По итогам переговоров в Урумчи достигнут значительный прорыв, который фактически «взрывает» прежние квоты на перевозки и открывает прямую дорогу для экспансии азербайджанских перевозчиков на Восток.
23–24 апреля в китайском Урумчи прошли переговоры между Агентством наземного транспорта Азербайджана и соответствующим транспортным ведомством КНР. Главный итог встречи — радикальный пересмотр разрешительных квот для автомобильных грузоперевозчиков. Стороны договорились о пятикратном(!) увеличении количества бланков для двусторонних и транзитных перевозок, а также для перевозок в/из третьих стран. Цифры говорят сами за себя.
Теперь лимит доведен до 6000 единиц, что на фоне предыдущих цифр (1000 единиц) выглядит как настоящий качественный скачок. Квоты на перевозки в/из третьих стран также выросли с 500 до 3000 единиц. Также достигнуто взаимное соглашение о том, что потребности перевозчиков будут полностью удовлетворены в текущем и следующем году.
Особое внимание уделено ликвидации бюрократических барьеров. Азербайджан продолжает экспортировать цифровые решения: достигнута принципиальная договоренность о внедрении системы электронных разрешений через портал e-permit. Для реализации этого проекта начинает работу совместная техническая рабочая группа. Переход на «цифру» позволит минимизировать операционные сложности и сделать процесс пересечения границ прозрачным, а выдачи квот перевозчикам молниеносным и в режиме 7/24.
Достигнутое соглашение внесет важный вклад в дальнейшее укрепление транзитного потенциала Азербайджана. Этот шаг не только повысит роль страны в международных транспортных коридорах, но и увеличит интенсивность грузопотоков в направлении Восток–Запад.
В то же время данное соглашение облегчит доступ местных предпринимателей к новым рынкам. Расширение связей с таким крупным экономическим партнером, как Китай, увеличит экспортные возможности. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию ненефтяного сектора и диверсификации экономики страны. Рост объёмов грузоперевозок также простимулирует создание новых рабочих мест в сферах логистики, транспорта и услуг.
Стороны не ограничились кабинетами. Для оперативного решения «проблемных мест» проведена выездная встреча с участием госструктур и бизнеса непосредственно «в полях» — на приграничных пунктах пропуска и в крупнейших логистических центрах города Хоргос.
Азербайджанская делегация с участием национальных перевозчиков провела встречу с представителями таможенного пункта Хоргос, а также ознакомилась с работой логистических центров, действующих на территории свободной экономической зоны Хоргос.
Во время знакомства с деятельностью таможенного пункта было отмечено, что здесь в настоящее время обеспечивается проезд 1200 грузовых автомобилей в сутки по 8 полосам. С учетом растущего грузопотока в течение следующих двух лет планируется увеличить количество полос приема и отправки до 20.
Были обсуждены возможности налаживания сотрудничества между логистическим центром и национальными перевозчиками, достигнута договоренность об установлении связей между национальными перевозчиками и логистическими центрами.
Одновременно в Хоргосе состоялась встреча с участием соответствующих китайских правительственных учреждений, Международных ассоциаций автомобильных перевозчиков, а также азербайджанских и китайских перевозчиков, на котором обсуждались трудности, с которыми сталкиваются перевозчики при международных грузоперевозках и пути их преодоления.