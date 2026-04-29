Экспансия на Восток: Азербайджанские перевозчики получили беспрецедентный карт-бланш в Китай

Азербайджан и Китай выходят на новый уровень стратегического партнерства в сфере автомобильных перевозок. По итогам переговоров в Урумчи достигнут значительный прорыв, который фактически «взрывает» прежние квоты на перевозки и открывает прямую дорогу для экспансии азербайджанских перевозчиков на Восток.

23–24 апреля в китайском Урумчи прошли переговоры между Агентством наземного транспорта Азербайджана и соответствующим транспортным ведомством КНР. Главный итог встречи — радикальный пересмотр разрешительных квот для автомобильных грузоперевозчиков. Стороны договорились о пятикратном(!) увеличении количества бланков для двусторонних и транзитных перевозок, а также для перевозок в/из третьих стран. Цифры говорят сами за себя. Теперь лимит доведен до 6000 единиц, что на фоне предыдущих цифр (1000 единиц) выглядит как настоящий качественный скачок. Квоты на перевозки в/из третьих стран также выросли с 500 до 3000 единиц. Также достигнуто взаимное соглашение о том, что потребности перевозчиков будут полностью удовлетворены в текущем и следующем году. Особое внимание уделено ликвидации бюрократических барьеров. Азербайджан продолжает экспортировать цифровые решения: достигнута принципиальная договоренность о внедрении системы электронных разрешений через портал e-permit. Для реализации этого проекта начинает работу совместная техническая рабочая группа. Переход на «цифру» позволит минимизировать операционные сложности и сделать процесс пересечения границ прозрачным, а выдачи квот перевозчикам молниеносным и в режиме 7/24.

Достигнутое соглашение внесет важный вклад в дальнейшее укрепление транзитного потенциала Азербайджана. Этот шаг не только повысит роль страны в международных транспортных коридорах, но и увеличит интенсивность грузопотоков в направлении Восток–Запад. В то же время данное соглашение облегчит доступ местных предпринимателей к новым рынкам. Расширение связей с таким крупным экономическим партнером, как Китай, увеличит экспортные возможности. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию ненефтяного сектора и диверсификации экономики страны. Рост объёмов грузоперевозок также простимулирует создание новых рабочих мест в сферах логистики, транспорта и услуг. Стороны не ограничились кабинетами. Для оперативного решения «проблемных мест» проведена выездная встреча с участием госструктур и бизнеса непосредственно «в полях» — на приграничных пунктах пропуска и в крупнейших логистических центрах города Хоргос.