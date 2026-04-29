Дроны ВСУ атаковали Орск, Пермь и Крым: горит НПЗ, взрывы на аэродромах

В ночь на 29 апреля беспилотники ВСУ атаковали территорию России и Крыма. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области, а на Крымском полуострове раздались взрывы в районе военных аэродромов. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на информацию местных жителей и мониторинговые каналы.

В Оренбургской области под ударом оказался Орский нефтеперерабатывающий завод («Орскнефтеоргсинтез»). Местные жители сообщали о звуках взрывов и стрельбе в северо-западной части города, после чего над одним из районов поднялся дым. Из-за угрозы БПЛА в аэропортах Орска, Челябинска, Екатеринбурга и Перми ввели ограничения на полеты.

В Крыму взрывы и стрельбу фиксировали в разных частях полуострова.

Также сообщалось о попадании в районе аэродрома «Бельбек» и мощном взрыве в Андреевке под Севастополем.

Также появилась информация об атаке на нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в городе Перми.