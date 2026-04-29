Azercell запускает реферальную программу в приложении: Пригласи друга и получи бонус!

С целью дальнейшего улучшения цифрового опыта своих абонентов ООО Azercell Telecom представляет функцию «Пригласи друга» в мобильном приложении Azercell.

Новая возможность превращает приложение в удобную платформу для получения дополнительных преимуществ: теперь абоненты могут приглашать друзей и получать бонусы за их подключение. Для участия достаточно отправить персональный пригласительный код через приложение. Получатель приглашения скачивает приложение, проходит регистрацию, вводит код и в течение 24 часов активирует одну из услуг — например, подключает тарифный план или продлевает интернет-пакет.

После выполнения условий бонусы начисляются обеим сторонам. За каждое успешное приглашение действующий абонент получает 3 AZN, а новый пользователь — ежемесячный интернет-пакет объемом 5 ГБ.

Azercell продолжит расширять функциональные возможности приложения, обеспечивая пользователям более быстрый и удобный доступ к своим услугам.