Тонкий юмор короля Карла о короле Трампе

Король Великобритании Карл III во время государственного приема в Белом доме пошутил о том, что британская армия сожгла официальную резиденцию президентов США в рамках «небольшой попытки благоустройства».

Монарх взял слово после приветственной речи президента США Дональда Трампа и отметил, что не мог не заметить того, что Восточное крыло Белого дома было полностью снесено для строительства бального зала. «И, если позволите, для меня особое удовольствие снова оказаться в этом замечательном здании, сердце вашей демократии. По этому случаю я, господин президент, не могу не заметить изменений в Восточном крыле после вашего визита в Виндзорский замок в прошлом году», - сказал Карл III под смех гостей.

«И мне прискорбно сказать, что мы, британцы, конечно же, предприняли свою собственную небольшую попытку благоустройства комплекса зданий Белого дома в 1814 году», - добавил он.

Шутка короля отсылает к событиям Англо-американской войны 1812–1815 годов, когда в 1814-м британские войска захватили Вашингтон и подожгли несколько правительственных зданий, включая Белый дом.

Король также подколол Трампа, напомнив о его словах о помощи Америки во Второй мировой войне и влиянии на языки Европы.

«В самом деле, вы недавно заметили, господин президент, что, если бы не Соединенные Штаты, европейские страны говорили бы по-немецки. Осмелюсь ли я сказать, что, если бы не мы, вы бы говорили по-французски?» — сказал король, намекнув на то, что именно Великобритания не позволила Франции доминировать в Северной Америке.