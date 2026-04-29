Сенат «проиграл» Трампу и по Кубе

Представители оппозиционной действующей американской администрации Демократической партии пытались вынести резолюцию на рассмотрение Сената по ускоренной процедуре, однако эта инициатива была заблокирована. В ее поддержку высказались 47 сенаторов, а против - 51.

На протяжении последних месяцев демократы неоднократно вносили в Конгресс резолюции об ограничении масштабов применения военной силы администрацией. Республиканцы, имеющие большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, поддерживали главу государства и блокировали законодательные инициативы оппонентов.

Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций. Несколько членов Конгресса выступали с резолюциями, обязывающими главу государства применять военную силу только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов до сих пор не был принят.