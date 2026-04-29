Сенат «проиграл» Трампу и по Кубе

Верхняя палата Конгресса США (Сенат) заблокировала предложение вынести на рассмотрение резолюцию с требованием запретить американской администрации применять военную силу против Кубы без разрешения со стороны законодательной власти.
Представители оппозиционной действующей американской администрации Демократической партии пытались вынести резолюцию на рассмотрение Сената по ускоренной процедуре, однако эта инициатива была заблокирована. В ее поддержку высказались 47 сенаторов, а против - 51.
На протяжении последних месяцев демократы неоднократно вносили в Конгресс резолюции об ограничении масштабов применения военной силы администрацией. Республиканцы, имеющие большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, поддерживали главу государства и блокировали законодательные инициативы оппонентов.
Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций. Несколько членов Конгресса выступали с резолюциями, обязывающими главу государства применять военную силу только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов до сих пор не был принят.