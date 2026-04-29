Новый иск против представителей Майкла Джексона

Четверо детей Доминика Каскайо — одного из бывших лучших друзей Майкла Джексона — подали новый иск против представителей поп‑звезды. В судебном документе утверждается, что покойный музыкант якобы использовал особый, «детский» язык, чтобы расположить к себе несовершеннолетних и скрыть от окружающих свои противоправные действия сексуального характера. Об этом сообщает RadarOnline.

Согласно материалам иска, Эдвард, Доминик, Мари‑Николь и Альдо обвиняют Джексона в том, что на протяжении более десяти лет он подвергал их сексуальному насилию и склонял к противоправным действиям. По данным истцов, у певца были особые ключевые слова и фразы — с их помощью он давал юным собеседникам понять, чего добивается.

«Можно мне встречу?», «Йоги‑чай», «Неверленд» и «Поехали в Диснейленд» — эти кодовые фразы использовались для склонения детей к интимным действиям», — говорится в судебных документах.

Чтобы склонить несовершеннолетних к употреблению алкоголя, Джексон, как утверждается в иске, использовал условные обозначения: вино называл «соком Иисуса», а крепкий алкоголь — «диснеевским соком». Согласно данным судебного документа, обладатель премии «Грэмми» целенаправленно внушал детям страх и недоверие к окружающим, чтобы они скрывали происходящее.

Джексон также, по словам истцов, запрещал детям обращаться к психологам и советовал избегать общения с женщинами, которых описывал как «злых», «коварных» и «лживых». Он якобы утверждал, что женщины «почувствуют», если с ребенком произошли какие-то противоправные действия интимного характера.