Иран вербует террористов через Telegram

Иран использует мессенджер Telegram для вербовки людей в Великобритании с целью совершения преступлений и террористических актов. Об этом сообщает Sky News.

Канал, предположительно связанный с иранскими спецслужбами, ориентирован на подростков и лиц с судимостями, предлагая от $500 до $2000 за выполнение заданий, включая съемку объектов и людей.

Британская полиция по борьбе с терроризмом ведет расследование возможного участия этих вербовщиков в недавних поджогах еврейских общинных центров и персидскоязычных СМИ в Лондоне. Для вербовки используются чат-боты на английском и иврите, что вызывает обеспокоенность экспертов по безопасности, поскольку «напоминает методы российских спецслужб».