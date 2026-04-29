Израиль опасается из-за Кыргызстана

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иран может попытаться использовать Кыргызстан как канал для контрабанды и обхода международных ограничений.

Как сообщает Jewish News Syndicate (JNS), заявление прозвучало во время визита Герцога в Казахстан на встрече с раввинами Центральной Азии в Астане. Поводом стала недавняя поездка в Бишкек заместителя министра обороны Ирана Резы Талаи-Ника.

По словам президента Израиля, совпадение визита с текущей ситуацией требует внимания. «Здесь нет случайностей. Иран может пытаться использовать Кыргызстан как маршрут для получения материалов, которые мы стремимся ограничить», — сказал Герцог, добавив, что намерен поднять этот вопрос в Иерусалиме.