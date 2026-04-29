Король Британии подарил Трампу колокол с подводной лодки Trump

«Я рад преподнести Вам в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на рубке Вашего доблестного тезки. Пусть он станет свидетельством общей истории и блестящего будущего нашей страны», – сказал британский король.

По словам Карла III, Трампу нужно только позвонить, если ему когда-нибудь понадобится связаться с Великобританией.

HMS Trump – британская дизель-электрическая подводная лодка типа T, построенная компанией Vickers Armstrong в 1944 году. Она участвовала во Второй мировой войне на Тихом океане, действуя против японских судов у берегов Малайзии и в Яванском море, за что получила награду «Малайя 1945». После войны лодка была модернизирована и до 1969 г. служила в Австралии.