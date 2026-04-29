Японцев пропустили бесплатно

Япония не перечисляла Ирану какие-либо платежи за прохождение танкера Idemitsu Maru через Ормузский пролив. Об этом сообщает Nikkei.

Отмечается, что возможность прохода судна была обеспечена благодаря контактам японского правительства с иранской стороной. Один из высокопоставленных чиновников в Токио заявил, что речь шла о результате переговоров, а не о выплате пошлин или иных сборов.

Ранее иранские СМИ сообщили, что танкер Idemitsu Maru, принадлежащий японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan, прошел через Ормузский пролив при содействии Ирана. Судно, перевозившее около 2 млн баррелей нефти, с конца февраля находилось у берегов Саудовской Аравии.