USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

В центре Баку шум рек и эхо газахских гор

фото
11:47

В Международном центре мугама на Приморском бульваре в Баку состоялся литературно-художественный вечер, посвященный 75-летнему юбилею председателя Газахского отделения Союза писателей Азербайджана, поэта-публициста, заслуженного деятеля искусств Барата Вюсала.

Мероприятие открылось показом видеоролика о творчестве юбиляра. Затем гостям было представлено видеопоздравление от народного поэта Наримана Гасанзаде.

Ведущий мероприятия - писатель-публицист Акбер Гошалы особо отметил преданность поэта своему призванию. По его словам, в произведениях поэта гармонично переплетаются судьба народа, голос истории и образы родной природы. В его строках, как отмечают поклонники, слышны шум рек и эхо гор, а личные чувства автора неразрывно связаны с памятью народа.

Заместитель председателя Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид высоко оценил творчество поэта и его деятельность как руководителя отделения и вручил ему специальный диплом Союза.

Среди почетных гостей, выступивших на вечере, были депутат Самед Сеидов, председатель Союза ашугов Азербайджана Магеррам Гасымлы, литературоведы и критики Рустам Камал, Асад Джахангир и Мети Османоглу, а также председатель Благотворительного общества «Газах», профессор Ильхам Пирмамедов. Они отметили многогранный характер творчества Барата Вюсала, подчеркнув, что оно неразрывно связано с пропагандой духовного наследия народа.

Музыкальную атмосферу вечера создали ашуги Авды Мусаев, Шаиг Инджели, Джахангир Гедабейли, Ильгар Гялямчили и Шахин Сулейманов. Руководитель поэтического сектора СПА, поэт Ибрагим Ильяслы прочел авторское стихотворение, посвящение юбиляру. Поэтические произведения Барата Вюсала прозвучали в исполнении актеров и чтецов - Керема Гадыева, Айны Сес, Сабины Юсиф, а также внучки юбиляра Аймен Асадзаде.

Творческий вечер стал очередным подтверждением значимого вклада Барата Вюсала в развитие национальной культуры. В завершение мероприятия поэт выразил глубокую признательность за интерес к его творчеству и высокую оценку его деятельности как руководителя Газахского отделения СПА и поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в поддержку азербайджанской поэзии и культуры.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться