В центре Баку шум рек и эхо газахских гор

В Международном центре мугама на Приморском бульваре в Баку состоялся литературно-художественный вечер, посвященный 75-летнему юбилею председателя Газахского отделения Союза писателей Азербайджана, поэта-публициста, заслуженного деятеля искусств Барата Вюсала.

Мероприятие открылось показом видеоролика о творчестве юбиляра. Затем гостям было представлено видеопоздравление от народного поэта Наримана Гасанзаде. Ведущий мероприятия - писатель-публицист Акбер Гошалы особо отметил преданность поэта своему призванию. По его словам, в произведениях поэта гармонично переплетаются судьба народа, голос истории и образы родной природы. В его строках, как отмечают поклонники, слышны шум рек и эхо гор, а личные чувства автора неразрывно связаны с памятью народа. Заместитель председателя Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид высоко оценил творчество поэта и его деятельность как руководителя отделения и вручил ему специальный диплом Союза.