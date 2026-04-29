КНДР переплюнула США

Ядерный арсенал Северной Кореи приближается к критической точке — он становится достаточно мощным, чтобы перегрузить наземные системы противоракетной обороны, на разработку которых США потратили миллиарды долларов за последние 30 лет.

В конце января президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Пхеньян теперь способен производить достаточное количество материала оружейного качества для изготовления до 20 единиц ядерного оружия в год.

КНДР может догнать Францию по объему ядерных запасов в течение следующего десятилетия. Через десять лет арсенал Северной Кореи может превысить арсеналы Израиля, Пакистана и Великобритании.