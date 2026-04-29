В Мингячевире зрелища

В Мингячевире состоялась официальная церемония открытия международной регаты «Кубок президента 2026», посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
На мероприятии, прошедшем перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кюр», сначала была представлена подробная информация о регате. Также было отмечено, что 28 апреля совпадает с днем рождения выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой. В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный Гейдару Алиеву и Зарифе Алиевой.
Выступившие на церемонии открытия глава Исполнительной власти города Мингячевира Ильхам Исмаилов, начальник Центрально-Аранского регионального управления молодежи и спорта Азад Гёзалов и исполнительный вице-президент Федерации водных видов спорта Азербайджана Фархад Алиев особо подчеркнули внимание и заботу, проявляемую президентом Ильхамом Алиевым к развитию спорта в стране.
Было отмечено, что организация таких престижных соревнований служит дальнейшему укреплению авторитета Азербайджана как спортивной державы.
В то же время проведение соревнований на Сарсангском водохранилище впервые по поручению президента Ильхама Алиева имеет особое значение.
После официальной части мероприятие продолжилось художественной программой. В рамках программы были представлены образцы фольклорной музыки, танцевальные номера под национальную музыку стран-участниц и различные сценические композиции.
Также на мероприятии с концертной программой выступила популярная в последние годы музыкальная группа Döngə. Церемония открытия завершилась традиционным фейерверком.
Для справки отметим, что 29 апреля регата продолжится в Суговушане. 30 апреля – 1 мая в Мингячевире пройдут финальные заезды.