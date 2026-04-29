Герцог предложил Нетаньяху и прокурорам заключить сделку

Президент Израиля Ицхак Герцог пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и прокуроров на переговоры с целью достижения внесудебного урегулирования по делу о коррупции.

Офис президента Израиля попросил дать ответ на это предложение до воскресенья. Приглашение последовало спустя несколько дней после того, как Ицхак Герцог заявил, что не будет принимать единоличного решения по просьбе Нетаньяху о помиловании, а вместо этого призовет стороны к соглашению.

По словам президента, прежде чем рассматривать вопрос о помиловании, необходимо «исчерпать все возможности» для урегулирования.

Ранее сам Нетаньяху обратился к Герцогу с просьбой прекратить судебный процесс, утверждая, что снятие обвинений поможет объединению нации. Президент США Дональд Трамп также неоднократно призывал Герцога положить конец судебному разбирательству.