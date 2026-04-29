На сумгаитском бульваре вырубили деревья под новую стройку?

В Сумгаите на территории бульвара, где росли сотни деревьев, начались строительные работы. Зеленая зона огорожена забором, утверждается, что росшие здесь деревья вырублены для того, чтобы расчистить участок под строительство объекта. Жители города распространили в социальных сетях фотографии, на которых видна работающая тяжелая техника.

Горожане отмечают, что за последние несколько лет в Сумгаите построено множество жилых зданий и объектов. Количество пустующих земель в городе сокращается, а число новых объектов, особенно в зеленых зонах, ежегодно увеличивается. Жители утверждают, что ныне огороженная территория никогда прежде не пустовала, раньше она была густо засажена деревьями.

В Исполнительной власти города Сумгаита сообщили haqqin.az, что для строительства не вырубались деревья. В ведомстве заявили, что строительные работы ведутся в соответствии с утвержденным генеральным планом. Проекты были одобрены государственными структурами. Однако вопрос о том, что именно строится в районе бульвара, среди зеленых насаждений, остался без ответа.