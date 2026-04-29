Делегация Эмиратов проводит встречи в Минздраве

Согласно сообщению министерства, Теймур Мусаев в своем выступлении отметил визиты президента Азербайджана Ильхам Алиев в Объединенные Арабские Эмираты, а также визиты шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Азербайджан, в том числе в Карабах , подчеркнув, что эти встречи сыграли важную роль в расширении двусторонних отношений.

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев встретился с делегацией во главе с государственным министром Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Саидом бин Мубараком Аль-Хаджири.

Министр отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в различных сферах, включая здравоохранение, рассказал о проводимых в стране реформах по модернизации системы здравоохранения, повышению качества медицинских услуг и внедрению цифровых решений.

Государственный министр МИД ОАЭ Саид бин Мубарак Аль-Хаджири поблагодарил за гостеприимство и заявил о готовности своей страны к дальнейшему расширению сотрудничества с Азербайджаном в сфере здравоохранения.

В ходе встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере здравоохранения, уделив особое внимание внедрению инновационных медицинских технологий, развитию инфраструктуры, повышению качества медицинских услуг и созданию цифровых систем здравоохранения. Также были обсуждены вопросы подготовки медицинских кадров, программ повышения квалификации, сотрудничества в области исследований и инноваций, а также изучения и применения передового международного опыта.

В завершение стороны подчеркнули важность подобных встреч для углубления взаимного сотрудничества и договорились продолжить работу по расширению связей и реализации конкретных проектов.