Война в Иране скажется и на туризме

Европейские авиакомпании сталкиваются с самым серьезным испытанием со времен пандемии COVID-19, поскольку война с Ираном приводит к росту цен на авиационное топливо, нарушает маршруты на Ближнем Востоке и вызывает опасения по поводу возможной нехватки топлива в преддверии летнего сезона отпусков.

По данным Reuters, цены на авиационное топливо выросли почти на 84% с начала войны в Иране. Авиакомпании до сих пор смягчали последствия за счет хеджирования, позволяющего фиксировать цены на топливо, но некоторые из этих мер защиты начинают исчерпывать себя по мере затягивания конфликта.

«Существует риск того, что мы станем свидетелями нормирования поставок топлива, особенно в Азии и Европе», — заявил агентству Reuters глава Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш, хотя и отметил, что на данный момент поставки остаются стабильными.

Нагрузка на авиационную инфраструктуру напрямую связана с войной в Иране и перебоями в работе Ормузского пролива, критически важного маршрута для глобальных потоков нефти и газа. Неоднократные перерывы и возобновления мирных переговоров в сочетании с неопределенностью относительно открытия Ормузского пролива создают напряжение на энергетических рынках.