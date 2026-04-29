В Белом доме забыли про Украину

Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа не смогли вспомнить последнее обсуждение урегулирования конфликта в Украине из-за начавшегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Иран определенно стал главным фокусом», — признался анонимный высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам источников Politico, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и предприниматель, зять американского лидера Джаред Кушнер, являющиеся ключевыми переговорщиками по Украине, в настоящий момент в основном работают над Ираном. При этом подчеркивается, что оба представителя Белого дома поддерживают контакты с Москвой и Киевом, пусть и в ограниченном формате.

Американские чиновники также указали на снижение интереса президента США Дональда Трампа к конфликту в Украине из-за охлаждения отношений со странами Европы после их отказа присоединиться к военной операции против Ирана и разблокированию Ормузского пролива. При этом подчеркивается, что урегулирование украинского кризиса по-прежнему остается важным приоритетом для президента США.