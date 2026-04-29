Шеф Пентагона ответит перед Конгрессом за войну

В комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США состоятся слушания, в которых примут участие глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

По сообщению американских СМИ, слушания могут быть напряженными: и Демократическая, и Республиканская партии ранее выражали недовольство информацией по военной операции против Ирана, получаемой на закрытых брифингах.

Повестка формально посвящена бюджетному запросу администрации Дональда Трампа в размере $1,5 трлн, однако демократы намерены воспользоваться слушаниями, чтобы раскритиковать главу Пентагона Пита Хегсета за развязывание войны без одобрения Конгресса. Республиканцы пока сохраняют доверие к военному руководству, но также настаивают на скорейшем завершении конфликта и прозрачности действий администрации.

Накануне слушаний полтора десятка демократов потребовали расследования гибели шести американских военнослужащих в Кувейте, обвинив Хегсета в дезинформации общественности.