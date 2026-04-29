Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Банк ABB привлек новый синдицированный кредит на 230 миллионов долларов

13:19 257

Банк ABB заключил еще одну успешную сделку, расширяющую его присутствие на внешних финансовых рынках.

Банк привлек синдицированный кредит в размере 230 000 000 долларов США при участии 12 авторитетных банков – 5 из Европы и 7 из ОАЭ. Организатором сделки выступил Mashreqbank, один из ведущих банков Объединенных Арабских Эмиратов. Агентом сделки стал другой авторитетный банк ОАЭ – Abu Dhabi Commercial Bank.

Это очередной крупный синдицированный кредит, привлеченный Банком ABB после его возвращения на международные финансовые рынки в апреле прошлого года после многолетнего перерыва. Напомним, что в прошлом году Банк ABB также привлек синдицированный кредит на сумму 200 000 000 долларов США.

Увеличение суммы сделки на 15% по сравнению с прошлым годом, а также более выгодные для Банка ABB условия свидетельствуют о дальнейшем укреплении высокого доверия международных финансовых рынков к устойчивому развитию и сильным финансовым позициям как Азербайджана, так и Банка ABB.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование реального сектора, в частности крупных экспортно-ориентированных проектов, в соответствии с новой стратегией развития Банка ABB на 2026–2028 годы.

Участие Банка ABB на внешних финансовых рынках способствует дальнейшему укреплению международного имиджа Банка, расширяет его потенциал по финансированию бизнеса, а также оказывает положительное влияние на ликвидную позицию и прибыльность. Высокое доверие к Банку ABB на внешних рынках создает возможности для привлечения долгосрочного финансирования, расширения круга инвесторов Банка и его регионального охвата.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.

Вслед за Шушой будет Актау
Вслед за Шушой будет Актау фото
13:46 32
Смертельное отравление угарным газом в Баку
Смертельное отравление угарным газом в Баку
13:24 518
Делегация Эмиратов проводит встречи в Минздраве
Делегация Эмиратов проводит встречи в Минздраве фото
12:54 441
На сумгаитском бульваре вырубили деревья под новую стройку?
На сумгаитском бульваре вырубили деревья под новую стройку? ФОТО
12:51 770
Вице-премьер Азербайджана в Ереване. МИД Армении обещает сообщить
Вице-премьер Азербайджана в Ереване. МИД Армении обещает сообщить обновлено 12:59
12:59 4183
Трамп: «Ирану лучше поумнеть, и поскорее!»
Трамп: «Ирану лучше поумнеть, и поскорее!» ФОТО; обновлено 12:35
12:35 4521
В Казахстане упал беспилотник
В Казахстане упал беспилотник видео
12:14 1304
Израиль опасается из-за Кыргызстана
Израиль опасается из-за Кыргызстана
11:24 2245
Король Британии подарил Трампу колокол с подводной лодки Trump
Король Британии подарил Трампу колокол с подводной лодки Trump
11:27 1281
Украинцы – фашисты? А что нам с того?
Украинцы – фашисты? А что нам с того? слово публицисту; все еще актуально
28 апреля 2026, 22:08 5376
Сенат «проиграл» Трампу и по Кубе
Сенат «проиграл» Трампу и по Кубе ФОТО
10:56 1386
