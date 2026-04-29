Банк ABB привлек новый синдицированный кредит на 230 миллионов долларов

Банк привлек синдицированный кредит в размере 230 000 000 долларов США при участии 12 авторитетных банков – 5 из Европы и 7 из ОАЭ. Организатором сделки выступил Mashreqbank, один из ведущих банков Объединенных Арабских Эмиратов. Агентом сделки стал другой авторитетный банк ОАЭ – Abu Dhabi Commercial Bank.

Это очередной крупный синдицированный кредит, привлеченный Банком ABB после его возвращения на международные финансовые рынки в апреле прошлого года после многолетнего перерыва. Напомним, что в прошлом году Банк ABB также привлек синдицированный кредит на сумму 200 000 000 долларов США.

Увеличение суммы сделки на 15% по сравнению с прошлым годом, а также более выгодные для Банка ABB условия свидетельствуют о дальнейшем укреплении высокого доверия международных финансовых рынков к устойчивому развитию и сильным финансовым позициям как Азербайджана, так и Банка ABB.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование реального сектора, в частности крупных экспортно-ориентированных проектов, в соответствии с новой стратегией развития Банка ABB на 2026–2028 годы.

Участие Банка ABB на внешних финансовых рынках способствует дальнейшему укреплению международного имиджа Банка, расширяет его потенциал по финансированию бизнеса, а также оказывает положительное влияние на ликвидную позицию и прибыльность. Высокое доверие к Банку ABB на внешних рынках создает возможности для привлечения долгосрочного финансирования, расширения круга инвесторов Банка и его регионального охвата.

