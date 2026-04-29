Смертельное отравление угарным газом в Баку

В Баку два человека отравились угарным газом, один из них скончался.
Инцидент произошел в одном из домов на улице Р. Багирова в Хатаинском районе Баку.
19-летний юноша погиб, 14-летняя девушка госпитализирована. Начато разбирательство.
