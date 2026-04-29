Эмираты и Кувейт закрыли иранские школы. Тегеран недоволен

Иран заявил о закрытии семи школ в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, учащиеся переведены на дистанционное обучение в рамках альтернативных мер, сообщают иранские СМИ.

Пресс-секретарь Министерства образования Ирана Али Фархади заявил, что часть студентов продолжит обучение под руководством иранских школ в Омане, в то время как другие будут обучаться онлайн непосредственно в школах Ирана.

Фархади раскритиковал действия ОАЭ, которые привели к высылке около 2500 иранских студентов. Он заявил, что иранские школы в таких странах, как Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ, в настоящее время работают в онлайн-режиме, и учебный год должен завершиться в виртуальном формате.