На очереди Венесуэла?

После Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК «под давлением президента США Дональда Трампа» может выйти и Венесуэла, полагает канадская газета The Globe and Mail.

Издание считает, что выход ОАЭ из ОПЕК стал подарком президенту США, который давно осуждает влияние группы на формирование мировых цен на нефть и «отчаянно хочет, чтобы цены на бензин и дизельное топливо упали перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре». Газета напоминает, что в США с начала конфликта с Ираном цены на галлон бензина выросли на $1, на дизельное топливо - на $2.

«И нетрудно догадаться, кто следующий покинет организацию. Член ОПЕК Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире запасами нефти, чей лидер находится в американской тюрьме, фактически стала государством-сателлитом Соединенных Штатов, - пишет The Globe and Mail. - Можно делать ставку, что если Трамп захочет, чтобы Венесуэла вышла из ОПЕК, как это сделали ОАЭ, то это произойдет».

Накануне эмиратское госагентство WAM сообщило, что ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. В ОАЭ заверили, что их политика в сфере добычи нефти будет учитывать глобальное предложение и спрос, говорится в публикации WAM.