Вслед за Шушой будет Актау

29 апреля в Шуше прошло 7-е заседание министров туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В мероприятии, организованном в рамках инициативы «Шуша — туристическая столица ОЭС 2026», приняли участие делегации государств-членов организации. Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в своем выступлении отметил, что проведение мероприятий ОЭС в городе Шуша имеет особое символическое значение. Также он подчеркнул, что благодаря своему богатому культурно-историческому наследию город является одним из ведущих туристических направлений Азербайджана. Фуад Нагиев подчеркнул, что значительная часть туристов, посещающих Азербайджан, приходится на страны ОЭС, и данный интерес обусловлен существующими общими историческими, культурными и этническими связями между государствами.

Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в своем выступлении отметил, что для развития регионального туризма важно внедрение устойчивых подходов, расширение сотрудничества в сфере туристического образования, более активное вовлечение частного сектора и реализация совместных инициатив. Он подчеркнул, что предпринимаемые в этом направлении шаги будут способствовать укреплению связей между государствами-членами, более эффективной реализации туристического потенциала и устойчивому развитию отрасли. В ходе обсуждений были затронуты вопросы диверсификации туризма, продвижения экотуризма, развития региональных маршрутов, а также реализации совместных инициатив между государствами-членами.