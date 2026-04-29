ООН о казнях и арестах в Иране

Среди казненных — по меньшей мере девять человек, приговоренных к смерти в связи с участием в общенациональных протестах, начавшихся в январе 2026 года.

С начала войны в Иране казнен 21 человек, арестованы более 4 000.

Еще десять человек были казнены за предполагаемое членство в оппозиционных группах, а двое — по обвинению в шпионаже, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

ООН выражает обеспокоенность тем, что реальные масштабы репрессий могут быть значительно выше из-за почти полного отключения интернета в стране и отсутствия прозрачности в работе судебной системы.