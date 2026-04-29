Для экс-директора Аббасгулиевой потребовали сурового наказания

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой прошло очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего директора Республиканского перинатального центра Мехрибан Аббасгулиевой, а также экс-заведующих отделениями Гамлета Мустафаева и Эльнура Ахмедли, обвиняемых в связи с пожаром, произошедшим в центре в начале января 2024 года.

На процессе было объявлено о завершении судебного следствия. Государственный обвинитель, выступая, попросил лишить всех трех обвиняемых права занимать руководящие должности в государственных органах сроком на 3 года.

Гособвинитель попросил назначить Мехрибан Аббасгулиевой наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, а Эльнура Ахмедли и Гамлета Мустафаева - сроком на 7 лет, а также арестовать в зале суда. Одновременно он также попросил наложить арест на имущество обвиняемых и возместить потерпевшим причиненный ущерб.

Согласно обвинению, Мехрибан Аббасгулиева, будучи директором учреждения, безосновательно удвоила число принимаемых пациентов, что привело к перегрузке электросетей центра. В день происшествия в палате, где лечились 9 новорожденных, оборудование было подключено к запрещенному электрическому кабелю, что вызвало высокое напряжение и пожар. В результате 7 новорожденных погибли от огня и угарного газа. Четверо сотрудников больницы получили легкие травмы.

В результате пожара вышло из строя медицинское оборудование на сумму более 177 тысяч манатов.

Также было добавлено, что в Республиканском перинатальном центре не были предприняты меры по обеспечению пожарной безопасности.

Комментируя обвинительный акт, Аббасгулиева назвала его выдумкой: «Я категорически не считаю себя виновной».

Другие обвиняемые также не признали свою вину.

Судебный процесс продолжится 6 мая.