Арабы возьмутся за ХАМАС

Предложение включает 12 пунктов, разработанных «Советом мира» и посредниками в регионе. В центре предложения: создание международной верификационной комиссии и полное отстранение ХАМАС от власти.

Согласно отчету в «Аш-Шарк аль-Аусат», сектор Газа будет управляться по принципу «одна власть, один закон, одно оружие», при этом национальная комиссия по управлению Газой будет иметь исключительные полномочия по лицензированию оружия.

Разоружение сектора будет осуществляться постепенно и под контролем, но с условием ввоза восстановительных материалов только в районы, свободные от оружия.

Отвод сил ЦАХАЛ будет происходить поэтапно и будет привязан к прогрессу в сборе оружия.