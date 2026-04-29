Синоптики рассказали о погоде

30 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Днем в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-11, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.
В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах днем возможны кратковременные осадки, грозы и град. В отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-10, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 8-13° тепла.