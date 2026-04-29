Компания AS Group приняла участие в международной выставке RES 2026 EXPO в Казахстане

С 22 по 24 апреля AS Group приняла участие в международной выставке RES 2026 EXPO, состоявшейся в столице Казахстана Астане, в рамках Регионального экологического саммита (RES-2026). Выставка, организованная Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, считается одним из крупнейших региональных мероприятий в сфере устойчивого развития и зеленых технологий.

Среди участников RES 2026 EXPO были высокопоставленные государственные и правительственные представители. В церемонии открытия принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступивший в качестве одной из ключевых политических фигур саммита. Наряду с этим, на мероприятии были представлены главы государств и правительств стран Центральной Азии. В рамках саммита министры экологии, климата и водных ресурсов различных стран, а также другие официальные делегации провели обсуждения. Кроме того, в мероприятии приняли участие высокопоставленные представители ООН и других авторитетных международных организаций, обменявшись мнениями по глобальным экологическим проблемам и вопросам устойчивого развития.

На выставке AS Group представила свои проекты как в национальном павильоне, так и в коммерческом павильоне, организованных Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO). Проекты «Умная деревня — Агалы», реализованный ООО AS Inshaat, входящим в состав AS Group, в Зангилане, а также премиальный жилой комплекс 4You Baku, реализуемый в рамках сотрудничества AS Group с одной из ведущих компаний Казахстана — BI Group, вызвали большой интерес как у государственных представителей, так и у посетителей из разных стран. Особое внимание было уделено устойчивым решениям, внедрению современных технологий и аспектам международного сотрудничества.

В то же время выставка привлекла внимание региональных средств массовой информации и получила освещение на информационных платформах.

Участие AS Group в мероприятии, в котором приняли участие более 247 компаний из 30 стран и свыше 1500 представителей, демонстрирует активность компании на международных площадках, а также ее ориентацию на инновационные и устойчивые проекты. Это участие также свидетельствует об усилении присутствия азербайджанских компаний на глобальной арене и формировании новых возможностей для сотрудничества.