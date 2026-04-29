Иранский риал превращается в бумажку

За один день иранский риал потерял 7,05% своей стоимости.
В среду курс иранского риала продолжил падение, достигнув на открытых рынках отметки около 1 800 000 риалов за доллар США, фиксируют трекеры котировок. С начала войны в феврале национальная валюта потеряла около 30% своей стоимости, а инфляция, согласно оценкам, приблизилась к 70%.
Экономика страны переживает кризис ликвидности. «В Тегеране, Исфахане и Мешхеде на улицах почти не видно обменников, и найти наличные доллары невозможно», — сообщает Reuters.
Банки ввели жесткие ограничения на снятие средств, а на черном рынке доллар местами превышает психологическую отметку в 2 миллиона риалов.
Финансовые аналитики связывают обвал риала с резким сокращением нефтяных доходов на фоне морской блокады и падения объемов транзита через Ормузский пролив.