В Германии задержали гражданина Казахстана: возможно, российский шпион

В рамках расследования этого дела проведены обыски в доме мужчины, а также еще одного лица, не являющегося подозреваемым, говорится в пресс-релизе.

Сотрудники уголовной полиции задержали в Берлине гражданина Казахстана Сергея К., подозреваемого в шпионаже на Россию. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на сообщение Федеральной прокуратуры Германии.

В ордере на арест, выданном судьей Федеральной судебной палаты в Берлине, значится, что «Сергей К. самое позднее с мая 2025 года, находясь в Германии, поддерживал постоянный контакт с одной из российских спецслужб».

«До своего задержания обвиняемый передавал своему контактному офицеру большой объем информации разного плана. К ней относятся данные о военной поддержке Германией Украины, а также о немецкой военной и оборонной промышленности - в особенности о предприятиях, разрабатывающих дроны и роботов. Сергей К. также периодически передавал фотоснимки общественных зданий в Берлине или колонн военной техники на автобанах, в том числе фото колонны техники одного из государств НАТО. Кроме того, он передавал своему контактному лицу в спецслужбе информацию о подходящих объектах для диверсии в Германии и предлагал найти людей для группы шпионажа и диверсий», - говорится в документе.

Ожидается, что 29 апреля Сергей К. предстанет перед судьей Федеральной судебной палаты, который примет решение о его предварительном заключении.