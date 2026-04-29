Украинский спецназ разгромил «Ахмат»

Бойцы спецподразделения «Шаманбат» Главного управления разведки Украины совместно со 104-й бригадой территориальной обороны «Горынь» и при поддержке подразделения агентурных операций ГУР нанесли удар по колонне войск спецназа «Ахмат», уничтожив транспорт и бронетехнику и нанеся крупные потери в живой силе. Об этом заявляет пресс-служба ГУР.

Отмечается, что «Ахмату» нанесены самые масштабные потери с начала войны в Украине.

ГУР обещает раскрыть подробности операции в ближайшие дни. По оценкам, «Ахмат» потерял не менее 40 человек убитыми и около 80 – ранеными.