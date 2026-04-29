Закрытый Ормуз бьет по турецкой казне

Дополнительные расходы Турции из-за закрытия Ормузского пролива, в зависимости от цены на нефть, могут составить от $13,6 млрд до $24 млрд, сообщил глава турецкого Министерства энергетики Алпарслан Байрактар.

«Кризис на нас может отразиться следующим образом: если нефть будет держаться в среднем на уровне $100 (за баррель), то до конца года это дополнительные $13,6 млрд. Если цена будет $125, то расходы возрастут до $24 млрд. Это дополнительные расходы», - сказал турецкий министр журналистам.

По его словам, из-за кризиса в районе Ормуз турецкая казна может недополучить налоги примерно на 600 млрд турецких лир (около $13,3 млрд).