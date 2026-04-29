Первый транш Киеву от Европы – на дроны

Украина получит от Евросоюза первый оборонный пакет в размере 6 млрд евро уже в текущем квартале. Эти средства будут направлены на финансирование дронов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента, сообщают украинские СМИ.

Этот транш является частью масштабного европейского кредита на общую сумму в 90 млрд евро. По словам фон дер Ляйен, треть этих средств пойдет на покрытие бюджетных потребностей Украины, тогда как остальные будут направлены на оборону.

Президент Еврокомиссии отметила, что ЕС выполняет свое обещание о выделении макрофинансовой помощи.

Фон дер Ляйен также заверила, что ЕС «будет продолжать поддержку храброго украинского народа и его Вооруженных сил».

Напомним, 23 апреля Европейский совет одобрил предоставление Украине кредитной помощи в размере 90 млрд евро. Погашение этого долга планируется осуществлять за счет репарационных выплат со стороны РФ.