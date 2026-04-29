AZCON Holding и AD Ports Group расширяют сотрудничество в сфере логистики и цифровых решений

28 апреля 2026 года состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между AZCON Holding и Группой портов Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов (AD Ports Group), направленного на изучение возможностей стратегического сотрудничества в Азербайджане в области портовой деятельности, морских перевозок, логистики и цифровых торговых решений.

Меморандум формирует стратегическую основу для оценки инвестиционного потенциала в Азербайджане, а также расширения сотрудничества в сфере интегрированной транспортной и логистической инфраструктуры, включая морские и цифровые решения.

Отметим, что ООО «Бакинский судостроительный завод», входящее в AZCON Holding, и AD Ports Group подписали контракт на строительство и поставку двух контейнерных судов. Проект предусматривает строительство двух контейнеровозов вместимостью 780 TEU для эксплуатации в Каспийском море. Суда будут задействованы на ключевых маршрутах с целью повышения эффективности транспортной связанности между основными торговыми узлами региона.

AZCON Holding является членом Экономического подкомитета Комитета по сотрудничеству в рамках всестороннего стратегического партнерства. На втором заседании Комитета была обсуждена дорожная карта по реализации Меморандума о стратегическом партнерстве, подписанного сторонами.