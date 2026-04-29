«Усеченный» парад

Парад в Москве в День Победы в этом году будет без военной техники для «минимизации опасности на фоне террористической угрозы», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводят российские СМИ.

«Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность, — сказал представитель Кремля во время пресс-колла, — поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности».

Песков также предложил «не забывать, что в прошлом году был юбилейный парад»: «Широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта (нынешняя) дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате».

В Санкт-Петербурге вслед за Москвой также решили провести парад Победы 9 мая в усеченном формате. Мероприятие запланировано без традиционного прохода военной техники, пишет «Фонтанка». По данным издания, участвовать в параде отправят курсантов военных вузов, но среди них не будет нахимовцев, суворовцев и кадетов. На Дворцовой площади вместо трех трибун расположат одну, также не будут устанавливать смотровую площадку. Изначально планировалось, что за парадом смогут вживую наблюдать 5,6 тыс. гостей, но их число сократили в 18 раз — до 300 человек. При этом на трибуны пригласили «ветеранов «СВО». Решение о проведении парада в таком виде было принято на совещании по безопасности с участием губернатора Петербурга и врио командующего Ленинградским военным округом, уточнила «Фонтанка».

Накануне Минобороны РФ объявило, что на параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве не будет колонны военной техники. В параде также не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов. В предыдущий раз парад Победы в Москве проводился без военной техники в 2007 году.