Азербайджан и Мальдивы ввели безвиз

Необходимые внутригосударственные процедуры для вступления в силу «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований для граждан, имеющих общегражданские паспорта», подписанного 24 сентября 2025 года в городе Нью-Йорке, завершены. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Таким образом, в соответствии с положениями соглашения документ вступает в силу 29 апреля 2026 года.

Согласно соглашению, граждане Азербайджанской Республики, имеющие действительные общегражданские паспорта, и граждане Мальдивской Республики, имеющие действительные общегражданские паспорта, освобождаются от визовых требований для въезда на территорию государства другой стороны, выезда с нее или транзитного проезда, а также для пребывания на этой территории сроком не более 90 дней с даты въезда.