Израиль готовит перехват флотилии и вводит санкции

На фоне того, как пропалестинская миссия направляется к сектору Газа, чтобы бросить вызов морской блокаде со стороны Израиля, министр обороны Исраэль Кац заявил о «введении санкций» против лиц, собирающих средства для этой флотилии.

Флотилия, состоящая примерно из 100 судов и около 1000 участников из разных стран, должна прибыть к побережью Газы в течение выходных.

ВМС Израиля готовятся к ее перехвату, как это уже происходило с подобными миссиями активистов в прошлом.

В своем заявлении Кац сообщил, что ввел санкции против кампании по сбору средств, запущенной организацией Global Sumud Flotilla («Глобальная флотилия Сумуда»). По его словам, флотилия «организована террористической организацией ХАМАС в сотрудничестве с другими международными организациями и под видом миссии по оказанию гуманитарной помощи».