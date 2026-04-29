Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Осторожно, аллергия!

15:54 918

Весенний сезон для многих людей сопровождается не только хорошим настроением, но также различными проблемами со здоровьем. Особенно увеличение количества пыльцы (растительной пыльцы) в воздухе приводит к обострению аллергических заболеваний, заявила пульмонолог Научно-исследовательского института легочных заболеваний Минздрава Гюнай Алиева во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram.

По ее словам, такие аллергии иногда ограничиваются лишь насморком и чиханием, однако в некоторых случаях могут приводить к более серьезным дыхательным проблемам, включая астму: «Весенняя аллергия в основном проявляется как аллергический ринит. В этом случае воспаляется слизистая оболочка носа, наблюдаются чихание, насморк, зуд и слезотечение глаз. Однако этот процесс не ограничивается только верхними дыхательными путями. При отсутствии лечения или при неконтролируемом течении воспаление может распространиться на нижние дыхательные пути – бронхи. В этом случае бронхи становятся более чувствительными, сужаются и в результате может развиться астма. В медицине этот процесс называется «аллергический марш» или «аллергическое продвижение». Исследования показывают, что у значительной части людей с аллергическим ринитом со временем увеличивается риск развития астмы. Частое чихание, прозрачные выделения из носа, заложенность носа, зуд в носу и глазах являются основными симптомами аллергического ринита».

Гюнай Алиева также отметила, что астма в основном поражает нижние дыхательные пути и проявляется одышкой, чувством стеснения в груди, свистящим дыханием, особенно усиливающимся ночью сухим кашлем, а также нехваткой воздуха при физической нагрузке: «Если симптомы связаны только с носом и глазами, это больше указывает на аллергию. Однако если добавляются затрудненное дыхание и кашель, следует учитывать вероятность астмы. Если жалобы носят сезонный характер и ограничиваются в основном симптомами со стороны носа и глаз, рекомендуется обратиться к аллергологу. Аллерголог может определить вызывающие аллергию аллергены и составить соответствующий план лечения. Но если присутствуют одышка, длительный кашель, стеснение в груди или свистящее дыхание, необходимо обследование у пульмонолога. В этих случаях следует оценить функциональное состояние дыхательных путей и исключить астму. При контакте с аллергенами воспаление в бронхах усиливается, выделение слизи увеличивается, а бронхи сужаются. Это приводит к учащению и утяжелению приступов астмы. Особенно в весенние месяцы, когда уровень пыльцы высок, состояние пациентов с астмой может ухудшаться».

Весенняя аллергия связана с чувствительностью иммунной системы, поэтому полное и окончательное излечение встречается редко. Однако при правильном лечении и профилактических мерах возможно полностью контролировать заболевание и достичь длительного облегчения, заявила пульмонолог.

Врач заметила, что методы лечения включают антигистаминные препараты, назальные спреи и аллерген-специфическую иммунотерапию: «В частности, иммунотерапия в некоторых случаях может изменить течение заболевания, снизить риск развития астмы или обеспечить длительную ремиссию.

Честно говоря, в классическом смысле «полное излечение» — то есть полное исчезновение аллергической предрасположенности — встречается редко. Сенсибилизация, то есть иммунная память, сохраняется на всю жизнь. Но это не означает, что заболевание нельзя лечить. Методы лечения включают антигистаминные препараты, назальные спреи и аллерген-специфическую иммунотерапию (АИТ). Особенно АИТ является крупнейшим достижением в этой области. Лечение в форме подкожных инъекций или сублингвальных капель/таблеток модифицирует заболевание, а не просто скрывает симптомы. После курса 3–5 лет выраженность симптомов в среднем снижается на 60–80%. Эффект сохраняется 3–7 лет после окончания лечения. Риск развития новых сенсибилизаций к другим аллергенам уменьшается вдвое. Самое важное – переход аллергического ринита в астму снижается в 2–3 раза. При тяжелой аллергической астме биологическая терапия может кардинально улучшить качество жизни».

Израиль дает Ирану шанс
Израиль дает Ирану шанс
17:39 118
Турецкая разведка опубликовала сверхсекретный документ о Хомейни
Турецкая разведка опубликовала сверхсекретный документ о Хомейни
17:02 1436
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров» о развитии ситуации; все еще актуально
28 апреля 2026, 23:07 11238
Сабина Алиева в беде не оставит
Сабина Алиева в беде не оставит фото
16:47 817
Украина просит Израиль арестовать судно с украденным зерном
Украина просит Израиль арестовать судно с украденным зерном
16:07 815
Покушение на Трампа – постановка?
Покушение на Трампа – постановка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 апреля 2026, 22:27 5203
Украинский спецназ разгромил «Ахмат»
Украинский спецназ разгромил «Ахмат»
14:33 4098
Украина устроила «второй Туапсе»
Украина устроила «второй Туапсе» фото; видео; обновлено 15:40
15:40 6424
Вслед за Шушой будет Актау
Вслед за Шушой будет Актау фото
13:46 2450
Смертельное отравление угарным газом в Баку
Смертельное отравление угарным газом в Баку
13:24 2511
Делегация Эмиратов проводит встречи в Минздраве
Делегация Эмиратов проводит встречи в Минздраве фото
12:54 1039
