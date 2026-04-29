Осторожно, аллергия!

Весенний сезон для многих людей сопровождается не только хорошим настроением, но также различными проблемами со здоровьем. Особенно увеличение количества пыльцы (растительной пыльцы) в воздухе приводит к обострению аллергических заболеваний, заявила пульмонолог Научно-исследовательского института легочных заболеваний Минздрава Гюнай Алиева во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram. По ее словам, такие аллергии иногда ограничиваются лишь насморком и чиханием, однако в некоторых случаях могут приводить к более серьезным дыхательным проблемам, включая астму: «Весенняя аллергия в основном проявляется как аллергический ринит. В этом случае воспаляется слизистая оболочка носа, наблюдаются чихание, насморк, зуд и слезотечение глаз. Однако этот процесс не ограничивается только верхними дыхательными путями. При отсутствии лечения или при неконтролируемом течении воспаление может распространиться на нижние дыхательные пути – бронхи. В этом случае бронхи становятся более чувствительными, сужаются и в результате может развиться астма. В медицине этот процесс называется «аллергический марш» или «аллергическое продвижение». Исследования показывают, что у значительной части людей с аллергическим ринитом со временем увеличивается риск развития астмы. Частое чихание, прозрачные выделения из носа, заложенность носа, зуд в носу и глазах являются основными симптомами аллергического ринита».

Гюнай Алиева также отметила, что астма в основном поражает нижние дыхательные пути и проявляется одышкой, чувством стеснения в груди, свистящим дыханием, особенно усиливающимся ночью сухим кашлем, а также нехваткой воздуха при физической нагрузке: «Если симптомы связаны только с носом и глазами, это больше указывает на аллергию. Однако если добавляются затрудненное дыхание и кашель, следует учитывать вероятность астмы. Если жалобы носят сезонный характер и ограничиваются в основном симптомами со стороны носа и глаз, рекомендуется обратиться к аллергологу. Аллерголог может определить вызывающие аллергию аллергены и составить соответствующий план лечения. Но если присутствуют одышка, длительный кашель, стеснение в груди или свистящее дыхание, необходимо обследование у пульмонолога. В этих случаях следует оценить функциональное состояние дыхательных путей и исключить астму. При контакте с аллергенами воспаление в бронхах усиливается, выделение слизи увеличивается, а бронхи сужаются. Это приводит к учащению и утяжелению приступов астмы. Особенно в весенние месяцы, когда уровень пыльцы высок, состояние пациентов с астмой может ухудшаться».