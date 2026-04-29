Украина просит Израиль арестовать судно с украденным зерном

Украинская сторона просит израильских коллег наложить арест на судно PANORMITIS и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа. Соответствующие документы уже находятся в Израиле.

На днях журналист Axios Барак Равид сообщил о том, что судно Panoramitis, предположительно, перевозящее пшеницу, украденную с оккупированных украинских территорий, готовится зайти в порт Хайфы, и, если это произойдет, может возникнуть кризис между Украиной и Израилем.

После ряда официальных заявлений с обеих сторон, включая президента Украины Владимира Зеленского, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, которому вручили ноту протеста.