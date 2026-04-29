«Азербайджан готов принять саммит Путин-Зеленский»

Президент Украины Владимир Зеленский после проведенных на днях переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что предлагает провести переговоры с Россией на азербайджанской территории.
«Мы определенно готовы к предстоящим переговорам в Азербайджане при условии, что Россия будет готова к дипломатии», — сказал он. При этом украинский президент подчеркнул принципиальное стремление участвовать в переговорах в новом формате: «Мы сообщили Азербайджану, что готовы к трехсторонним переговорам».
Кремль данное предложение не прокомментировал, однако член Совета Федерации России Владимир Джабаров заявлял, что Азербайджан может быть подходящей площадкой для переговоров между Украиной и Россией.
Германское издание Berliner Zeitung пишет, что если российская сторона примет это предложение, то первая личная встреча Зеленского и Путина после начала войны могла бы состояться в Баку. «Тот факт, что Азербайджан упоминается в качестве возможной площадки для переговоров, имеет геополитическое значение. На протяжении многих лет политическое руководство в Баку проводит так называемую многовекторную внешнюю политику. С одной стороны, эта страна поддерживает территориальную целостность Украины, а с другой — сохраняет тесные связи с Россией», — отмечает газета.
По мнению авторов Berliner Zeitung, потенциальный саммит в Баку имел бы и «историческое измерение». Украина, Россия и Азербайджан когда‑то входили в состав Советского Союза. Многие политические, экономические и связанные с безопасностью связи той эпохи ощущаются до сих пор.
В то же время Баку за последние десятилетия позиционирует себя как независимый игрок между Востоком и Западом, культура которого сформирована под влиянием Европы, России, Турции и Ирана. Эта гибридная идентичность, по мнению многих наблюдателей, делает богатую ресурсами страну Южного Кавказа потенциально подходящим местом для дипломатических переговоров между конфликтующими сторонами, имеющими общее прошлое.
«Этот баланс был заметен и во время недавнего визита Зеленского. Всего несколькими днями ранее Москва и Баку достигли публичного соглашения по спору о сбитом азербайджанском пассажирском самолете. Тем не менее президент Алиев демонстративно принял президента Украины и подчеркнул сотрудничество между двумя странами», — пишет газета.
Berliner Zeitung отмечает, что идея использования Азербайджана в качестве площадки для переговоров вписывается в более широкую тенденцию. Ранее переговоры между Украиной и Россией уже проходили в Турции, странах Персидского залива и Швейцарии. Теперь очередной дипломатической ареной может стать Южный Кавказ.
«Согласно информации, полученной Berliner Zeitung, азербайджанское руководство в целом открыто к такому формату. Сообщается, что представители официального Баку рассматривают возможность проведения российско‑украинских переговоров на высоком уровне. Кроме того, азербайджанские органы безопасности, как утверждается, поддерживают контакт с обеими сторонами для изучения возможных параметров.
Остается неясным, состоятся ли переговоры Зеленского и Путина на самом деле. Несмотря на ряд дипломатических инициатив, прямых встреч на высшем уровне с начала войны не было. Однако сам факт обсуждения Баку как возможного места проведения встречи показывает, насколько быстро может меняться геополитическая ситуация. Азербайджан все чаще позиционирует себя как посредник. Возможно, такая встреча послала бы позитивный сигнал и могла бы внести определенный сдвиг в зашедшую в тупик войну», — заключает германское издание.