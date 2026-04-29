«Азербайджан готов принять саммит Путин-Зеленский»

Президент Украины Владимир Зеленский после проведенных на днях переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что предлагает провести переговоры с Россией на азербайджанской территории.

«Мы определенно готовы к предстоящим переговорам в Азербайджане при условии, что Россия будет готова к дипломатии», — сказал он. При этом украинский президент подчеркнул принципиальное стремление участвовать в переговорах в новом формате: «Мы сообщили Азербайджану, что готовы к трехсторонним переговорам».

Кремль данное предложение не прокомментировал, однако член Совета Федерации России Владимир Джабаров заявлял, что Азербайджан может быть подходящей площадкой для переговоров между Украиной и Россией.

Германское издание Berliner Zeitung пишет, что если российская сторона примет это предложение, то первая личная встреча Зеленского и Путина после начала войны могла бы состояться в Баку. «Тот факт, что Азербайджан упоминается в качестве возможной площадки для переговоров, имеет геополитическое значение. На протяжении многих лет политическое руководство в Баку проводит так называемую многовекторную внешнюю политику. С одной стороны, эта страна поддерживает территориальную целостность Украины, а с другой — сохраняет тесные связи с Россией», — отмечает газета.