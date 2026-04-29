Сабина Алиева в беде не оставит

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Черногории Синишей Бековичем.
В ходе встречи Сабина Алиева, как сообщается, «предоставила гостю подробную информацию о своей деятельности в сфере защиты прав и свобод человека».
Уполномоченный отметила, что ее мандат был расширен в таких направлениях, как предотвращение дискриминации, обеспечение права на равенство, защита прав детей, мигрантов, а также лиц с инвалидностью. Она сообщила, что ей были «предоставлены полномочия по осуществлению функций независимого механизма мониторинга в указанных сферах».
Сабина Алиева подробно проинформировала гостя о деятельности мониторинговых групп, созданных в целях обеспечения права на равенство и предотвращения дискриминации, а также о накопленном положительном опыте.
В то же время уполномоченный еще раз выразила благодарность Синише Бековичу за оперативную поддержку в защите прав граждан Азербайджана во время событий, произошедших в Черногории в прошлом году.
В свою очередь, Бекович поблагодарил Сабину Алиеву за теплый прием и гостеприимство, подчеркнув наличие широких возможностей для дальнейшего развития сотрудничества между институтами.
На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и перспективам будущего сотрудничества.