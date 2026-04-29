Турецкая разведка опубликовала сверхсекретный документ о Хомейни

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
17:02 1442

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) опубликовала «совершенно секретный» документ от 11 ноября 1964 года, в котором повествуется о периоде пребывания лидера иранской революции аятоллы Хомейни в ссылке в Турции.

В документе, размещенном на сайте MİT, представлен приказ, подписанный тогдашним руководителем турецкой разведки Зией Селышиком. В распоряжении главы MİT, направленном в городское управление Бурсы, сообщается, что Хомейни будет проживать в Бурсе под надзором турецкой разведки.

«Иранский гость прибыл в Турцию, и организовано его размещение в Бурсе. Управление по делам убежища Бурсы лично организует место жительства и другие вопросы, касающиеся гостя. Необходимые инструкции направлены в Управление по делам убежища Бурсы в письменной и устной форме. Во всех зашифрованных сообщениях, касающихся гостя, будет использоваться псевдоним belli (известный)», — отмечается в письме руководителя MİT того периода Зии Селышика.

Отметим, что после содержания под стражей в Иране в 1962–1963 годах при режиме шаха аятолла Хомейни 4 ноября 1964 года вместе со своим сыном Мустафой был сослан в Турцию. Сначала Хомейни привезли в Анкару, где он оставался некоторое время, а затем в течение 7 месяцев он жил в Бурсе под надзором MİT. Сообщается, что в Бурсе он проживал в доме сотрудника MİT полковника Али Четинера, владевшего персидским языком.

Жители поселка НЗС в подвешенном состоянии
Жители поселка НЗС в подвешенном состоянии фото
17:46 1
Израиль дает Ирану шанс
Израиль дает Ирану шанс
17:39 132
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров» о развитии ситуации; все еще актуально
28 апреля 2026, 23:07 11238
Сабина Алиева в беде не оставит
Сабина Алиева в беде не оставит фото
16:47 820
Украина просит Израиль арестовать судно с украденным зерном
Украина просит Израиль арестовать судно с украденным зерном
16:07 818
Покушение на Трампа – постановка?
Покушение на Трампа – постановка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 апреля 2026, 22:27 5205
Украинский спецназ разгромил «Ахмат»
Украинский спецназ разгромил «Ахмат»
14:33 4103
Украина устроила «второй Туапсе»
Украина устроила «второй Туапсе» фото; видео; обновлено 15:40
15:40 6429
Вслед за Шушой будет Актау
Вслед за Шушой будет Актау фото
13:46 2451
Смертельное отравление угарным газом в Баку
Смертельное отравление угарным газом в Баку
13:24 2515

