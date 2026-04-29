Кямаледдин Гейдаров в Узбекистане

29 апреля делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во главе с генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым посетила Узбекистан для участия в международном мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв землетрясений.

В начале визита делегация почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева в Ташкенте, возложив цветы к его памятнику.

29 апреля было объявлено Международным днем памяти жертв землетрясений в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в прошлом году по инициативе Узбекистана.

Основной целью мероприятия в Ташкенте стало создание международной платформы для обмена опытом, укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обсуждение стратегий по повышению готовности к землетрясениям на глобальном уровне. В нем приняли участие делегации разных стран, представители международных организаций, ученые и эксперты.

Участники обсудили мобилизацию ресурсов государств для снижения рисков стихийных бедствий и важность постоянного диалога между специалистами в области сейсмической безопасности. Также рассматривались вопросы совместных научных исследований с применением цифровых технологий и внедрение их результатов в мировую практику.