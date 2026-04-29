Дрон убил сотрудника Минобороны Израиля: он призывал изучить опыт Украины

44-летний сотрудник Министерства обороны Израиля Омар Худжейрат, участвовавший в операциях на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы», погиб в результате удара беспилотника-камикадзе. 19-летний сын Худжейрата, работавший вместе с ним, получил легкие ранения и стал свидетелем гибели отца. В израильской армии признают, что эффективного универсального решения против подобных дронов пока нет.

По данным военных корреспондентов Израиля, офицер заявлял, что Израиль должен был быть готов к этой угрозе еще после опыта войны в Украине, где подобные технологии активно применялись с 2023 года. Сообщается также, что один из офицеров, имевший боевой опыт в Украине, неоднократно направлял предупреждения и предложения по противодействию этой угрозе, однако, как утверждается, они не получили должного внимания.