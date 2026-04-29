Израиль дает Ирану шанс

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Иерусалим готов дать дипломатическим переговорам с Ираном шанс, но в случае провала вернется к рассмотрению военного варианта.

В интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия» министр подчеркнул, что Израиль будет отвечать на атаки «Хезболлы» так, как сочтет необходимым.

Саар добавил, что вывод войск из Ливана возможен только при наличии эффективной государственной и военной власти в стране. По его словам, если переговоры США с Ираном завершатся безрезультатно, вопрос силового сценария будет вновь вынесен на обсуждение.