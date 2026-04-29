Жители поселка НЗС в подвешенном состоянии

Жители старых аварийных двухэтажных зданий, а также частных домов на улице Явера Сафарова в поселке НЗС Низаминского района Баку с нетерпением ждут дня своего переселения. По словам жильцов, еще в начале года власти замерили площадь домов и сообщили им, что ведется учет и решение о сносе может быть принято максимум в течение 5 месяцев.
В поселке НЗС, как и во многих старых кварталах столицы, много примыкающих друг к другу домов типа «саманных построек» и зданий, срок эксплуатации которых давно истек. После новостей о сносе жители преисполнились надежд, многие уже живут «на чемоданах». Также ходят слухи о сумме компенсаций за сносимое жилье, несмотря на то что официальных заявлений по этому поводу жильцам не делали.
Тем не менее от маклеров по недвижимости они слышали, что на улицах, расположенных ближе всего к центру города, компенсация будет не ниже 2500 манатов. Один из жителей, проживающий по адресу ул. Явера Сафарова, 28-32, рассказал, что его дому более 60 лет; трещины в стенах своего одноэтажного дома он заделывает штукатуркой.
Однако он сомневается, стоит ли делать ремонт, так как уже долгое время слышит, что снос рано или поздно произойдет. Тот факт, что надстройка дополнительных этажей запрещена, также усиливает эти предположения. При расчете компенсации во время сноса ремонт не учитывается, поэтому житель проводит годы в доме без ремонта, ожидая того дня, когда в его дверь постучат.
На прошлой неделе также стало известно о предстоящем сносе частных жилых домов, аварийных зданий и объектов на пересечении Зыхского шоссе, 14 и улицы Рамиза Гулиева в Хатаинском районе. Жители сообщили, что узнали новости о сносе из прессы, официального уведомления пока не поступало.
Им неизвестны условия переселения: будет ли это денежная компенсация или предложение квартир в зданиях, которые построят на месте сносимых домов. На этой территории также находится кафе «Наргиля», по названию которого многие и знают этот район. За последние несколько лет рядом с кафе были построены новые жилые комплексы.
В Исполнительной власти Низаминского района сообщили haqqin.az, что обмеры площадей домов проводились с целью уточнения текущих технических показателей жилищного фонда района и обновления базы данных. О планируемых проектах жители будут официально проинформированы заранее.
В Исполнительной власти Хатаинского района заявили, что в настоящее время ведутся проектные работы.
Напомним, со ссылкой на экспертов распространялась информация о том, что согласно «Генеральному плану развития города Баку до 2040 года», на территории 12 районов в общей сложности будет снесено до 100 тысяч зданий. Однако Государственный комитет по градостроительству и архитектуре заявил, что в Генплане Баку нет никакой информации о сносе 100 тысяч зданий.