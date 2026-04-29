Жители поселка НЗС в подвешенном состоянии

Жители старых аварийных двухэтажных зданий, а также частных домов на улице Явера Сафарова в поселке НЗС Низаминского района Баку с нетерпением ждут дня своего переселения. По словам жильцов, еще в начале года власти замерили площадь домов и сообщили им, что ведется учет и решение о сносе может быть принято максимум в течение 5 месяцев.

В поселке НЗС, как и во многих старых кварталах столицы, много примыкающих друг к другу домов типа «саманных построек» и зданий, срок эксплуатации которых давно истек. После новостей о сносе жители преисполнились надежд, многие уже живут «на чемоданах». Также ходят слухи о сумме компенсаций за сносимое жилье, несмотря на то что официальных заявлений по этому поводу жильцам не делали.

Тем не менее от маклеров по недвижимости они слышали, что на улицах, расположенных ближе всего к центру города, компенсация будет не ниже 2500 манатов. Один из жителей, проживающий по адресу ул. Явера Сафарова, 28-32, рассказал, что его дому более 60 лет; трещины в стенах своего одноэтажного дома он заделывает штукатуркой.

Однако он сомневается, стоит ли делать ремонт, так как уже долгое время слышит, что снос рано или поздно произойдет. Тот факт, что надстройка дополнительных этажей запрещена, также усиливает эти предположения. При расчете компенсации во время сноса ремонт не учитывается, поэтому житель проводит годы в доме без ремонта, ожидая того дня, когда в его дверь постучат.