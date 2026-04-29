Трамп провел экстренную встречу с нефтяниками

Президент США Дональд Трамп и представители его администрации провели в Белом доме встречу с руководителями американских нефтегазовых корпораций для обсуждения энергетического кризиса, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

По его сведениям, на совещании присутствовали глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер. Среди участников также был генеральный директор Chevron Майк Вирт, подтвердил изданию представитель компании.

Представитель Белого дома в ответ на запрос заявил Axios, что Трамп «часто встречается с руководителями энергетических компаний, чтобы получить от них обратную связь по внутренним и международным энергетическим рынкам». Портал со ссылкой на чиновника пишет, что президент обсуждал с руководителями компаний вопросы внутреннего производства, Венесуэлу, природный газ, фьючерсы на нефть и судоходство.

На фоне войны США и Израиля с Ираном резко выросли мировые цены на нефть и другие энергоносители. Сейчас между сторонами действует перемирие, однако и Тегеран, и Вашингтон заявляют о блокаде Ормузского пролива для связанных с противником судов. Через эту артерию до начала конфликта шло до 20% мировых поставок нефти и 30% СПГ. 29 апреля цена нефти Brent превысила $115 за баррель.